Quatrième samedi de mobilisation des gilets jaunes en Gironde

Bordeaux, France

Le point de la mobilisation des gilets jaunes en Gironde à 11h ce samedi :

A10 coupée après un feu de palettes sur le bitume au nord de Bordeaux

Les Gilets Jaunes sont passés à l'action cette nuit de vendredi à samedi, sur l'A10 au nord de Bordeaux. Elle reste coupée dans le sens Bordeaux/Paris entre les échangeurs d'Ambès et Blaye-Montendre, mais rouverte sur deux voies dans le sens Paris/Bordeaux. Des gilets jaunes ont procédé un feu de palettes entre 1h et 2h30 du matin, sur la chaussée. Vinci Autoroutes procède toujours au nettoyage et à la sécurisation des lieux avant de permettre le retour du trafic complètement.

Interpellations en gare St Jean à Bordeaux

La préfecture de la Nouvelle Aquitaine annonce l'arrestation en gare St Jean à Bordeaux, de 5 individus, soupçonnés de vouloir commettre des violences à Paris. Ils sont en garde à vue. Ils portaient des casques, masques à gaz et des bombes de peinture.

Environ 500 personnes rassemblées en divers points du département

A 11h, ce samedi, plusieurs rassemblements, sont en cours, principalement à des ronds-points. Le plus important c'est à Langon : environ 90 gilets jaunes au rond-point du Sauternais. Ils sont une soixantaine à St André de Cubzac au rond-point du Mac Do).

Mobilisation également à St Vincent-de-Paul, à St Eulalie (devant le Leclerc), Lesparre (rond-point de la D1215), Libourne (les Billauds), Coutras (rond-point du Mac Do), Abzac, Gujan-Mestras et Marcheprime, sans incidence sur la circulation.

Rassemblement également près du péage de St Selve sur l'A62 mais là encore sans conséquence.

Des opérations filtrages (avec signature de pétition) sont également organisées à St Hélène sur la D1215.

La manifestation (non déclarée) à Bordeaux doit démarrer à 14h place de la Bourse, alors qu'au même moment s'élancera en face, du miroir d'eau, la Marche pour le climat.