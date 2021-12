Un Quimpérois de 18 ans interpellé pour avoir blessé son père à coups de couteau

Un Quimpérois de 18 ans a été déféré devant le parquet ce mercredi et placé sous contrôle judiciaire pour avoir blessé son père à coups de couteau. La victime a été sérieusement blessée.

Un Quimpérois de 18 ans est soupçonné d'avoir poignardé son père dans la nuit du 27 au 28 décembre. Le jeune homme a été présenté ce mercredi après-midi au parquet, et placé sous contrôle judiciaire. Le pronostic vital de la victime n'est plus engagé, confirme le parquet, mais l'homme a été sérieusement touché au ventre et hospitalisé à l'hôpital de Quimper. 21 jours d'ITT lui ont été prescris.

Le jeune homme sera jugé le 4 février prochain. A l'origine, nous précise-t-on, il était poursuivi pour tentative d'homicide. Les faits ont été requalifiés en violences avec arme sur ascendant.