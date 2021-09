Un quinquagénaire de Vertou mis en examen pour des agressions sexuelles sur deux jeunes filles mineures

Un homme de 57 ans est soupçonné d'avoir agressé sexuellement deux jeunes filles de 10 et 12 ans à Saint-Sébastien-sur-Loire et Nantes. Il a été mis en examen ce mercredi.

Un homme de 57 ans a été mis en examen pour tentative de viol et agressions sexuelles sur mineures de moins de 15 ans, et en état de récidive, mercredi 22 septembre. Son placement en détention a été requis. Le quinquagénaire est soupçonné d'avoir agressé sexuellement deux jeunes filles et de 10 et 12 ans, à Saint-Sébastien-sur-Loire et à Nantes, une semaine plus tôt.

Lundi 13 septembre, il repère une collégienne de 12 ans à un arrêt de tram de Nantes. Elle l'accuse d'avoir posé la main sur sa cuisse, ce qu'il nie. L'homme reconnaît cependant l'avoir suivie jusqu'à chez elle avant de se raviser. Il explique aux enquêteurs qu'il y avait trop de monde dans la rue. Le lendemain, même mode opératoire, cette fois en prenant pour cible une écolière de 10 ans à Saint-Sébastien-sur-Loire. Il la suit avant de s'introduire chez elle de force, monte jusqu'au deuxième étage de la maison pour l'agresser. C'est finalement la jeune fille qui arrive à le faire fuir en le frappant et en criant.

Un profil de prédateur

"Ce qui nous a conduits à traiter ce dossier en urgence absolue c'est le mode opératoire de l'intéressé, que l'on qualifie parfois dans notre jargon de mode opératoire de prédateur", souligne le procureur de la République de Nantes, Renaud Gaudeul. En quelques jours, l'individu est confondu par son ADN. Et pour cause, il s'agit d'un multirécidiviste, condamné plusieurs fois pour des faits similaires.

Dernière en date, une condamnation à 16 ans de prison pour viol et tentative de meurtre. "L'intéressé avait purgé l'intégralité de sa peine et était suivi à sa sortie dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire qui avait été doublé, ce qui est extrêmement rare, d'un placement sous surveillance électronique mobile", poursuit le procureur. En plus du bracelet électronique, un traitement inhibiteur, plus communément appelé "castration chimique", avait par ailleurs été prescrit. Les investigations se poursuivent pour savoir si le quinquagénaire a pu agresser d'autres victimes depuis sa sortie de prison en 2019.