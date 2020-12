Un quinquagénaire frappe ses parents à coups de marteau et de cutter dans le Sud-Gironde

Ce samedi matin, à Monségur, un homme de 51 ans a grièvement blessé ses parents de 78 et 80 ans après les avoir frappés avec un marteau et un cutter. Ils ont été hospitalisés d'urgence. L'homme, atteint d'une crise de démence, descendait de Normandie pour passer les fêtes dans le Sud-Gironde.

Un drame familial est survenu vers 5h ce samedi matin à Monségur, dans le Sud-Gironde, après qu'un homme de 51 ans a frappé ses parents âgés de 78 et 80 ans. Ils sont tous deux gravement blessés et ont été hospitalisés d'urgence à Langon, pour l'un, et Marmande pour l'autre. Le quinquagénaire a été atteint d'une crise de démence et les a frappés à la tête à l'aide d'un marteau et d'un cutter. Il redescendait de Normandie, où il vit, pour passer les fêtes de Noël en famille. Il a été placé en garde à vue et devrait être interné d'office à l'hôpital psychiatrique de Cadillac. Il n'était pas connu des services de police jusque là.