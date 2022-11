Un quinquagénaire jugé devant la cour d'assises de la Dordogne pour viols et agressions sexuelles

Le procès d'un quinquagénaire de Périgueux s'ouvre ce lundi 14 novembre devant la cour d'assises de la Dordogne. Un agent d'entretien de 56 ans est accusé de viols, et d'agressions sexuelles sur au moins sept petits garçons et adolescents. Les victimes étaient toujours des jeunes garçons, des neveux de sa famille, mais aussi des enfants du voisinage. Le procès doit durer jusqu'à la fin de la semaine.

Une dénonciation déclenche l'enquête en 2020

L'accusation dépeint le quinquagénaire comme un véritable prédateur. Agent d'entretien dans un immeuble du Gour de l'Arche, il aurait attiré des enfants avec des bonbons ou un petit billet en échange de faveurs sexuelles. Plus tard, quand il habite près du pont des Barris, il aurait profité d'un jeune voisin qui venait consulter internet à son domicile. L'homme sera même signalé par des employés de l'Aquacap, parce qu'il se baigne dans le bassin des enfants.

La première victime à avoir parlé a attendu presque dix ans avant d'avoir la force de dénoncer. En janvier 2020, ce jeune homme est arrêté par la police, ivre sur la voie publique, il va visiblement très mal. Au brigadier qui a pris le temps de l'écouter, il dénonce des agressions sexuelles de la part de l'accusé, quand il avait 14 ans. Les policiers vont tirer le fil et retrouver d'autres victimes grâce à ce témoignage.

Des répercussions encore très vives pour les victimes

Les avocats du quinquagénaire, Me Julie Lebon et Me Eric Barateau, devraient insister au cours de la semaine de procès sur le parcours de vie de l'accusé. Il a grandi dans le Périgord vert, dans le huis clos d'une famille dysfonctionnelle. Placé à l'âge de 4 ans, il a lui-même subi des abus sexuels, en famille d'accueil, puis en foyer. Il en a gardé une personnalité très immature, pour un homme de 56 ans.

Du côté des parties civiles, on met en avant les répercussions sur les jeunes victimes. Le jeune homme de 24 ans aujourd'hui qui a déclenché l'enquête de police, défendu par Me Réda Hammouche, a des souvenirs toujours aussi vifs de son agression. Vu l'état de fragilité de certaines victimes qui seront présentes à l'audience, le procès devrait se tenir à huis clos. Le verdit est attendu vendredi 18 novembre.