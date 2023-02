Un quinquagénaire condamné pour avoir caressé les fesses d'une employée de supermarché dans le Sud-Mayenne

Un Mayennais de 51 ans a été condamné à 4 mois de prison avec sursis pour agression sexuelle par le tribunal correctionnel de Laval. Il était jugé pour des faits qui remontent à janvier 2022. Ce jour-là, le prévenu est entré dans un supermarché du Sud-Mayenne et a caressé les fesses d'une employée. Il a profité d'un moment d'inattention de la victime, alors qu'elle était penchée dans un rayon, pour passer derrière elle et lui toucher les fesses.

Une agression sexuelle filmée

L'agression sexuelle commise par le quinquagénaire a été enregistrée par une caméra de vidéosurveillance.

"La question du consentement, ça lui passe au-dessus de la tête", pointe du doigt le procureur lors de l'audience, avant de requérir 4 mois de prison avec sursis. L'avocat du prévenu n'a pas d'explications à donner au tribunal car il sait qu'aucun motif n'est valable. Son client, un homme marié, n'est pas présent à l'audience et n'a donc pas, non plus, l'occasion de justifier son geste face à la juge.

Le prévenu est désormais inscrit au Fijais, le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles.