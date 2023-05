Un quinquagénaire menace de faire exploser sa maison et blesse par balles deux gendarmes en Bigorre

Les voisins les plus proches ont d'abord cru à des pétards. Au petit matin, ce dimanche 7 mai, ils ont été réveillés par des coups de feu, dans ce quartier isolé d'Andrest, entre Vic-en-Bigorre et Tarbes (Hautes-Pyrénées). Un homme d'une cinquantaine d'années a tiré sur deux gendarmes, après être resté pendant plusieurs heures retranché chez lui, visiblement en raison d'un différend avec son compagnon.

Des heures de négociations

En début de nuit, les gendarmes sont prévenus qu'un homme menace de faire exploser sa maison avec de l'essence. Son compagnon est à l'intérieur avec lui. 13 militaires arrivent sur place accompagnés de pompiers, d'une ambulance du SMUR et de négociateurs, qui parviennent à extraire le compagnon du forcené, d'après la préfecture des Hautes-Pyrénées. Puis, après des heures de négociations, au petit matin, l'homme sort de sa maison et tire, avec ce qui s'apparente à un fusil de chasse, en direction des gendarmes. Ceux-ci ripostent et blessent à leur tour le quinquagénaire. Deux gendarmes et le forcené sont légèrement blessés, leurs vies ne sont pas en danger.

Une enquête est ouverte, notamment pour tenter de comprendre ce qui a poussé cet homme, sans histoire jusque-là selon un de ses voisins, à en arriver là.