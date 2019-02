Un quinquagénaire meurt noyé à Contis dans les Landes

Contis-Plage, Saint-Julien-en-Born, France

Les secours n'ont rien pu faire pour réanimer cet homme de 53 ans : il s'est noyé ce mercredi après-midi à Contis-Plage. Le quinquagénaire a fait un malaise cardiaque alors qu'il se baignait dans une eau à 12 degrés.

La victime, originaire de Mugron, se trouvait sur la plage avec des membres de sa famille et des amis. Il a enfilé sa combinaison et est parti se baigner, en cette période hivernale où les surfeurs sont souvent les seuls à pénétrer dans l'océan. Ses proches l'attendent sur le sable et après quelques instants, s'inquiètent de ne pas le voir revenir.

Certains partent à sa recherche et le retrouvent, inanimé dans l'eau. Le baigneur a vraisemblablement fait un malaise cardiaque. L'homme est immédiatement reconduit sur la plage. Malgré leur intervention rapide, les pompiers ne peuvent que constater son décès. C'est la première noyade de l'année 2019 sur le littoral landais.