Un homme retrouvé mort dans son camping-car à Saint-Brès, son chien est resté plusieurs jours à ses côtés

Ce sont des riverains qui ont alerté Laurent Jaoul, le maire de Saint-Brès (Hérault). Un camping-car était garé depuis lundi au bout de l'impasse des olivettes, sous un arbre. Ils ont vu un homme et son chien ce jour-là, mais depuis, plus rien. Ce jeudi soir, le véhicule a été ouvert. À l'intérieur, il y avait le corps sans vie d'un quinquagénaire et son chien, un labrador, à ses côtés. L'animal a été confié à la SPA.

ⓘ Publicité

Selon les premières constatations, l'homme serait mort depuis plusieurs jours. Aucune trace apparente de coups n'a été relevée, mais une autopsie va être réalisée pour déterminer les causes du décès. Le camping-car a été mis sous scellés.