Un quinquagénaire se tue dans un accident de voiture dans la forêt du Bager, à Oloron

Les circonstances précises de l'accident sont encore floues. Selon les premières hypothèses, la victime, un homme de 58 ans a perdu tout seul le contrôle de sa voiture sans permis. Le véhicule s'est retrouvé dans le fossé.

C'est en voulant s'extraire de l'habitacle que la victime aurait été entraîné par la voiturette et aurait été écrasé. Le véhicule a fini sa course 10 mètres plus bas.

Un médecin du SAMU arrivé sur place a tenté de le réanimer, sans succès. La route départementale a été coupée dans les deux sens durant une partie de la matinée. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie d'Oloron.