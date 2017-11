Un quinquagénaire tué dans un accident du travail mercredi 9 novembre à Orbigny, à l'Est de l'Indre-et-Loire

L'homme a été écrasé par une machine qui sert à couper le bois en petits morceaux.

Un accident du travail mortel a eu lieu mercredi 8 novembre, en milieu de matinée à Orbigny, dans le Lochois. Un homme d'une cinquantaine d'années a été écrasé par la machine qu'il conduisait, après en être descendu pour réparer un problème technique.

Il était sur une machine qui réduisait du bois en petits morceaux, lorsque l'engin s'est soudainement arrêté, sans doute à cause d'un problème de connecteurs. L'homme est descendu en laissant le moteur allumé, pour tenter de réparer. On ne sait pas précisément ce qui s'est passé, mais la machine s'est remise en marche, et le salarié a été écrasé.

En l'absence de témoins, la victime n'a pas été secourue immédiatement, et n'a pas pu être sauvée. Les gendarmes de Loches ont ouvert une enquête pour confirmer le coté accidentel de ce drame.

