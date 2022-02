Un radar mobile fait-il trop de zèle à Friville-Escarbotin, dans la Baie de Somme ? Depuis quelques jours, la gendarmerie de la ville reçoit des appels de conducteurs qui disent avoir été flashés à la sortie de la commune ... alors qu'ils roulent à la bonne vitesse ! La préfecture de la Somme est en train de vérifier un éventuel dysfonctionnement de l'appareil.

Un problème d'étalonnage dû au déplacement du radar ?

Le radar incriminé se trouve sur la D925, en pleine descente entre l'Intermarché de Friville-Escarbotin et la piscine Viméo. On y roule à 80 km/h, pas plus, en théorie. En pratique, plusieurs conducteurs prétendent avoir été "flashés" en-dessous. De quoi s'interroger sur le bon fonctionnement du radar pour Sandra, une automobiliste qui a vu elle aussi un flash : "j'ai un compteur à aiguilles, donc je n'ai pas le kilométrage précis, mais je ne pense pas avoir roulé au-dessus. Et puis au travail, un collègue me dit que son ex-compagne s'est fait flashée deux fois au même endroit dans la même journée. C'est quand même des routes qu'on fait tous les jours, donc on ralentit, c'est bizarre."

Ces derniers jours sur les réseaux sociaux, plusieurs conducteurs racontent la même mésaventure. Les gendarmes de Friville-Escarbotin ont même commencé à recevoir des coups de fil mécontents depuis le début du weekend. Pour l'instant la préfecture de la Somme se garde bien d'avancer des hypothèses : elle est en train de vérifier s'il y a eu flash et contravention à chaque fois.

Du côté de la gendarmerie on tente cette explication : il est possible que le radar ait mis un temps à étalonner, c'est-à-dire à mesurer la bonne vitesse, après avoir été déplacé. Ils l'assurent : lundi matin, quand les gendarmes sont passés devant le radar à 78 km/h, leur voiture n'a pas été flashée !