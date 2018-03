Bourges, France

La préfecture du Cher l'a confirmé : un "radar chantier" sera opérationnel a compter de ce jeudi 8 mars sur la RN 142 à Bourges. Il va être installé prés d'un chantier pour la création d 'un carrefour giratoire qui doit desservir la future Zone d’Aménagement Concerté du Moutet. Ce radar qui sera opérationnel pendant toute la durée des travaux jusqu’à la mi juin pourra flasher dans les deux sens de circulation dans un secteur où la vitesse maximale autorisée est de 50 kmh.

Sur cette partie de la RN 142, 12 200 véhicules passent chaque jour dans les deux sens et on compte 29% de poids lourds. Sur la portion qui va être contrôlée, 3 accidents graves ont été enregistrés entre 2012 et 2016, faisant 2 morts et 5 blessés. Ces "radars chantiers" visent à protéger les personnels qui travaillent sur les routes et l'ensemble des usagers de la route.