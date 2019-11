Un radar tourelle incendié en Haute-Vienne

Haute-Vienne, France

Un radar tourelle a été détruit par un incendie dans la nuit de samedi à dimanche à Gajoubert, dans le nord-ouest de la Haute-Vienne. L'appareil était installé sur la départementale 971 et il faisait partie de la nouvelle génération de radars déployés par le gouvernement et censés être plus difficiles à dégrader. La gendarmerie a ouvert une enquête et la piste volontaire est privilégiée.

Ces radars tourelles remplacent ceux détruits ou dégradés ces derniers mois, notamment depuis le début du mouvement des "gilets jaunes". D'ici fin 2019, Le gouvernement a prévu d'installer 400 radars tourelles le long des routes françaises et trois fois plus en 2020.