Un radiologue de Langon devant les assises de Gironde pour plusieurs viols et agressions sexuelles

Le radiologue retraité Bassam El Absi comparait dès ce lundi et pendant six jours devant les assises de la Gironde pour viol et agressions sexuelles

Un radiologue langonais comparait devant les assises de Gironde toute cette semaine et jusqu'au lundi 27 janvier à Bordeaux. Il est accusé de sept viols et cinq agressions sexuelles entre 2006 et 2019 dans son cabinet du sud gironde. Huit femmes sont parties civiles, des patientes mais aussi des anciennes collègues du retraité radié de l'ordre des médecins. Il aurait profité de sa position de radiologue pour attoucher ces femmes pendant des échographies notamment. Si les faits retenus par la justice datent d'une vingtaine d'années, certains remontent encore plus loin.

Une patiente raconte avoir été agressée en 1990 à l'hôpital de Langon. Alors qu'on lui avait prescrit une simple échographie, le médecin lui avait demandé de se mettre complètement nue et l'avait attouchée à plusieurs reprises. Sa plainte classée sans suite à l'époque et aujourd'hui prescrit. Pourtant, des années plus tard, le procédé raconté par les victimes est le même, faire croire aux patientes que les agressions font partie de l'examen normal. Certaines pensaient d'ailleurs qu'elles avaient tout imaginé, qu'elles avaient mal interprété et se sont rendu compte de la gravité des actes en découvrant dans les médias que ce médecin était accusé de viols. C'est donc à ce moment que certaines ont décidé de porter plainte et de se constituer partie civile. Un dossier "artificiellement regroupé" estime Pierre Sirgue, un des avocats du médecin radié de l'ordre. Il rappelle que son client conteste tout ce qui lui est reproché, tant les agressions sexuelles que les viols. "S'il y a eu des gestes inappropriés lâche l'avocat ça ne regarde pas la cour d'assise."

"Ce procès c'est se dire je n'ai pas rêvé, il s'est passé quelque chose d'anormal"

Une défense intensément contestée par l'avocate de deux victimes, Sandra Lathus : "Il n'y a aucune raison de croire que dans la mouvance du mouvement Metoo toutes les femmes se mettent à dénoncer des abus dans les actes médicaux. Ce n'est pas du tout le cas de ce dossier. Ce n'est pas juste le fait de dire j'ai été abusé, c'est vraiment tout un contexte de gêne, un climat, des propos, qu'elles dénoncent avec éléments similaires dans leurs déclarations. Il n'y a pas de colère, il n'y a pas d'animosité, mais plutôt une volonté de se dire qu'elles n'ont pas inventé ce qu'elles ont ressenti, c'est de se dire j'ai pas rêvé, il s'est bien passé quelque chose d'anormal."

Des arguments que n'entendent pas les associations féministe se mobilisent ce lundi et dénoncent "un système complice qui lui a permis d’agir impunément pendant au moins 16 ans grâce à la protection de la société, en l’occurrence dans cette affaire, l’ordre des médecins."