Un ramasseur de champignons de 86 ans se perd et passe la nuit dehors en Dordogne

Un homme de 86 ans s'est perdu dans les bois à Mareuil en Dordogne en allant chercher des cèpes, il a passé la nuit dehors avant d'être retrouvé ce lundi matin en fin de matinée.

ⓘ Publicité

Un hélicoptère équipé d'une caméra thermique a survolé le secteur

Ce Charentais qui a l'habitude de venir dans le secteur de Mareuil pour ramasser des champignons explique le maire de Mareuil est parti ce dimanche, seul. Ne voyant pas revenir sa famille a prévenu les gendarmes. La brigade de Nontron a déployé d'importants moyens pour le retrouver explique la commandante Anne-Laure Petit : une trentaine de militaires, un chien spécialisé dans la disparition de personnes et un hélicoptère équipé d'une caméra thermique venu de Mérignac en Gironde qui a survolé le secteur. Les recherches ont duré toute la nuit et ce lundi matin, la mairie a été prévenue.

Les chasseurs mobilisés pour une battue

Le maire Alain Ouiste a contacté plusieurs sociétés de chasse et il a rapidement réuni une quinzaine de chasseurs qui connaissent bien le secteur pour organiser une battue. Le ramasseur de champignons a été retrouvé sain et sauf, assis dans un buisson. L'homme n'était pas blessé ni paniqué explique le maire, "on a eu une nuit plutôt douce avec environ 18 degrés et il n'a pas plu". Il a pu retrouver sa famille sans avoir besoin d'être pris en charge à l'hôpital.

La gendarmerie rappelle que lorsqu'on part chercher des champignons il faut partir avec un téléphone portable et dire à ses proches où l'on a garé sa voiture. Elle conseille également aux personnes âgées ou qui sont touchées par des maladies de ne pas y aller seules.