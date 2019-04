Un randonneur aveyronnais meurt dans les Pyrénées ariégeoises

L'homme était en randonnée avec son oncle dimanche après-midi près du pic de Maubermé, lorsqu'il a glissé, et est tombé d'une barre rocheuse.

La glissade a été mortelle, ce dimanche après-midi vers 18h, près du Pic de Maubermé. Un homme de 40 ans, originaire de l'Aveyron, était en randonnée avec son oncle, lorsqu'il a glissé sur un sentier, sur la commune de Sentein, à environ 1.900m d'altitude.

Les conditions météo étaient délicates à ce moment là : un ciel couvert, du brouillard et du vent, à cause d'une perturbation qui a traversé le ciel du Couserans dans l'après-midi. L'homme a glissé sur une partie assez raide, neigeuse et herbeuse, avant de tomber d'une barre rocheuse.

Alerté par l'oncle de la victime, le Peloton de Gendarmerie de Haute-Montagne (PGHM) de Savignac-les-Ormeaux est intervenu, mais n'a pas pu sauver le randonneur.