Un randonneur belge miraculé après une chute de 40 mètres à Campan

Les secours n'ont pas hésité à parler de "miraculé". Mardi 3 octobre, un jeune belge de 22 ans fait de l'escalade en solitaire du côté de Campan dans les Hautes-Pyrénées. Il fait alors une chute de 40 mètres et tombe dans une inconscience qui durera toute la nuit. Le lendemain à 8h00, il est réveillé par un coup de téléphone de son employeur qui lui conseille de prévenir les secours. C'est l'hélicoptère du PGHM de Pierrefitte-Nestalas qui est venu le chercher pour le conduire à l'hôpital de Pau. Le jeune homme était polytraumatisé et en hypothermie après sa nuit dehors, mais il n'est plus en danger.

