Un randonneur de 20 ans disparu en montagne à Saint-Lary-Soulan

Depuis la nuit du 1er août, les CRS du secours en montagne de Gavarnie recherche un jeune homme de 20 ans perdu dans les montagnes à Saint-Lary-Soulan. Il était parti seul pour le Pic du Lustou, un sommet de plus de 3000 mètres d'altitude. Sa famille l'avait déposé dans le vallon du Rioumajou avant de repartir. Dans la soirée, il a appelé ses parents pour dire qu'il était perdu dans le brouillard et qu'il ne se sentait pas bien. Depuis, son téléphone ne réponds plus et le jeune homme n'a pas donné signe de vie.

Pour le retrouver, le secours en montagne a déployé 8 secouristes à pied, accompagnés par des chiens. Ils sont appuyés par un drone et un hélicoptère. Les recherches qui ont débuté dès mardi 1er août n'ont rien donné. Interrompues pour la nuit, elles devront reprendre ce jeudi matin.