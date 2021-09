Un randonneur de 54 ans meurt en montagne à Gavarnie

Il a fait une chute d'une vingtaine de mètres sur le sentier de la Corniche, entre le refuge de Pailha et l'hôtellerie du Cirque de Gavarnie. Il faisait une randonnée avec sa femme, ils étaient tous les deux originaires des Pyrénées-Orientales, en vacances en Bigorre.

Un homme de 54 ans est mort pendant une randonnée ce dimanche en début d'après-midi sur le sentier de la Corniche, dans le secteur de Gavarnie (Hautes-Pyrénées). Il a dévissé sur un sentier particulièrement étroit et glissant et fait une chute de 20 mètres, entre le refuge de Pailha et l'hôtellerie du Cirque de Gavarnie.

En vacances en Bigorre

Un témoin a alerté les CRS de Gavarnie, qui ont tenté de le réanimer à leur arrivée sur les lieux, mais sans succès. La victime était originaire des Pyrénées-Orientales, en vacances à Luz-Saint-Sauveur avec sa femme, qui était à ses côtés au moment de l'accident.