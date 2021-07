Un randonneur de 70 ans décède après une chute dans la Vallée de Barèges

Premier gros week-end d'intervention pour le peloton de Gendarmerie de Haute-Montagne du 64 et du 65 cet été.

L'hélicoptère Dragon 64, les secouristes et un médecin du SAMU ont été appelés vers midi ce dimanche 11 juillet, pour une chute dans le secteur de Barèges-Tourmalet. Un homme de 70 ans était en pleine randonnée pédestre, dans un secteur pourtant sans difficulté, quand il a chuté. Il a dévalé la pente sur 200 mètres.

C'est sa femme qui a prévenu les secours, ils n'ont pu que constater le décès. Le couple originaire de Paris était en vacances dans la région.

De nombreuses interventions en montagne ce week-end

Avec le soleil et les vacances scolaires, les randonneurs étaient nombreux dans les Pyrénées ce week-end. Ce qui a valu de nombreuses interventions aux secours et aux gendarmes des Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées.

En Vallée d'Aspe, sur la commune d'Etsaut, des randonneurs ont appelé le PGHM ce dimanche vers 13h30. Un homme d'une trentaine d'années était "embarré", il s'était coincé dans des barres rocheuses sur le chemin de la Mature. Il a été hélitreuillé et reposé indemne sur le sentier de randonnée.

Les secours sont également intervenus au Pic du Jer à Lourdes vers 16h. Un homme de 46 ans était en train de descendre la pente à vélo, quand il a chuté lourdement. Il a perdu connaissance, souffrait d'un traumatisme crânien et de quelques blessures. Il a été hélitreuillé et transporté vers l'hôpital de Tarbes.