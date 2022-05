Un randonneur mayennais porté disparu depuis une semaine dans les Hautes-Alpes

Rémy Coupeau, âgé de 64 ans, originaire de L'Huisserie, est porté disparu depuis le mardi 17 mai dans le département des Hautes-Alpes. Il était parti en montagne faire une randonnée. Il n'a plus donné signe de vie. La gendarmerie lance un appel à témoins et poursuit ses recherches.

Cela fait une semaine que Rémy Coupeau, qui partage son temps entre la Mayenne et les Hautes-Alpes, n'a plus donné signe de vie. Mardi 17 mai, cet homme, âgé de 64 ans, originaire de L'Huisserie, avait décidé de partir en montagne pour une randonnée avant de rentrer en Mayenne. Depuis ce jour, plus personne ne l'a revu et ses proches n'ont aucune nouvelle. Sa disparition a alors été signalée, les autorités la considèrent comme inquiétante.

La voiture de cet alpiniste expérimenté a été retrouvée ce dimanche 22 mai, une Ford Fiesta de couleur bleue. Selon la compagnie de gendarmerie de Briançon, Rémy Coupeau pourrait toujours se trouver en montagne, aux abords de la frontière franco-italienne entre Sestrières, Montgenèvre et Cervières. Le peloton de gendarmerie de haute montagne est chargé des recherches.

►► En cas d'informations sur cette disparition et uniquement en cas d'informations, contactez la gendarmerie de L’Argentière-la-Bessée au 04.92.23.10.20