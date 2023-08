Un randonneur meurt après avoir chuté du sommet du Carlit

Le jeune homme était originaire de Saint-Féliu-d'Avall. Il avait décidé de gravir le plus haut sommet des Pyrénées-Orientales (2.921 mètres) en compagnie de trois amis ce mardi 29 août. Mais lors de la redescente , il a dévissé de la paroi rocheuse et fait une chute du haut de la face sud-est, la plus escarpée du Carlit.

En raison du mauvais temps et de la faible visibilité les secours alertés dés 11h45 sont partis à pied à sa recherche avec cinq CRS du poste de Bolquère, quatre gendarmes du PGHM et un médecin du Samu, appuyés par l'hélicoptère Choucas 09 venu de l'Ariège.

Le corps sans vie du jeune homme a été localisé et évacué en fin d'après-midi. Au vu de la configuration du site, le jeune homme a été victime d'une chute de 50 à 70 mètres de hauteur qui lui a été fatale.

L'accident a probablement été provoqué par les récentes chutes de neige qui ont rendu la roche glissante. Les secours en montagne appellent les randonneurs à la plus grande prudence et à se munir d'équipements adaptés (crampons, vêtements chauds..) lors de l'ascension de hauts sommets suite au changement météo défavorable de ces derniers jours sur les hauteurs catalanes.