Orlu, France

Un randonneur de 70 ans est mort lundi soir à Orlu (Ariège), après avoir chuté dans le secteur du Roc de la Péra.

Selon le peloton de gendarmerie de haute-montagne (PGHM) de Savignac-les-Ormeaux, l'homme était accompagné de sa femme. Tous deux étaient en train de redescendre après avoir gravi le Roc de la Péra (1.190 mètres), leur objectif de la journée. Mais ils se seraient égarés.

Selon le PGHM, "les deux ont glissé" lors d'un passage escarpé, "mais l'homme est tombé plus bas que la dame et il en est décédé". La femme, âgée d'une soixantaine d'années, a été blessée à l'épaule et à la jambe, mais ses jours ne sont pas en danger.

Le couple, originaire de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), était venu en vacances dans les Pyrénées.