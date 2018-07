Morzine, France

L'homme de 44 ans était parti seul vendredi après-midi faire une randonnée en direction des Crêtes de Super Morzine.

Dans la soirée, inquiète de ne pas le voir revenir, sa mère a prévenu les secours. Le PGHM de Chamonix, les sapeurs pompiers et des bénévoles du secours en montagne se sont alors lancés à sa recherche. En tout, plus de 25 personnes se sont mobilisées. Les recherches ont duré toute la soirée de vendredi et jusqu'à 3 h du matin, avant de reprendre au lever du jour.

Finalement, le randonneur a été retrouvé inconscient en fin de matinée ce samedi. Il aurait fait deux chutes sur le chemin de retour de son périple. La première de 30 mètres puis une seconde de 10. L'homme a été transporté par hélicoptère au centre hospitalier Alpes Léman à Bonneville. Il souffre de multiples fractures mais son pronostic vital n'est pas engagé.