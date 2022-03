C'est le gérant de l'hôtel où il logeait qui a lancé l'alerte. L'homme était parti marcher en Soule, à Larrau, vers la passerelle d'Holzarte. Les secours l'ont retrouvé en contrebas, intervention du PGHM d'Oloron-Sainte-Marie et d'une équipe cynophile.

Un randonneur tombe de 20 mètres en Soule et passe la nuit dehors

Un randonneur a passé la nuit de jeudi à vendredi dehors, avant d'être retrouvé par les secours. Ça s'est passé en Soule, à Larrau. Cet homme avait dit qu'il allait randonner dans le secteur de la passerelle d'Holzarte. À l'hôtel où il avait une chambre, le gérant s'est inquiété de ne pas le voir revenir et a prévenu les secours.

Les secours sont intervenus vendredi matin et ont retrouvé l'homme qui était tombé de 20 mètres. Ce dernier s'est blessé à la hanche et il était en état d'hypothermie quand il a été transporté à l'hôpital. Ce sont des chiens et des gendarmes de haute-montagne d'Oloron-sur-Marie qui ont réussi à l'extraire du fossé où il avait chuté.