Un randonneur toulousain disparu depuis mercredi dans les Pyrénées ariégeoises

Les gendarmes de l'Ariège recherchent activement un homme de 39 ans parti faire du ski de randonnée dans les Pyrénées ce mercredi 20 janvier.

La voiture de ce Toulousain a été retrouvée auPort-de-Lers, dans le massif du Pic des Trois Seigneurs dans le Val-de-Sos. L'homme est parti seul mercredi matin. Ses proches ont donné l'alerte mercredi soir. Il mesure environ 1m80, pèse entre 70 et 80 kilos, a les yeux verts, une barbe de quelques jours et les cheveux couleur poivre et sel.

Une trentaine de militaires sont mobilisés pour le retrouver. - Gendarmerie

Une trentaine de gendarmes quadrillent la zone encore ce vendredi. Il s'agit des hommes du PGMH (peloton de gendarmerie de haute montagne), le GMG (Groupe Montagne de la Gendarmerie) et de la brigade de Tarascon. L'hélicoptère ne devrait pas être ré-engagé ce vendredi, les conditions météos étant trop défavorables.

Toute personne ayant un renseignement est prié de contacter le 17.