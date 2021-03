Un randonneur trouve la mort dans le massif du Caroux en s'approchant des cascades d'Albine

La mairie de Colombières-sur-Orb dans le massif du Caroux (Hérault) appelle à la plus grande prudence. Un randonneur de 38 ans est mort ce dimanche en début d’après-midi. La victime, originaire de Capestang, a fait une chute de 25 mètres.

Cet homme est sorti du sentier escarpé pour admirer les cascades d'Albine, mais il a glissé. Cet accident mortel est le deuxième en l'espace de trois ans. Des panneaux indiquent pourtant aux randonneurs de ne surtout pas s'aventurer en raison de la dangerosité des lieux. La victime a chuté en présence de témoins.

"On se sent impuissant. On a beau prévenir de la dangerosité des lieux. Mais chaque année, des curieux veulent s'aventurer hors des sentiers" précise Thérèse Salavin, la maire de Colombières.

''Si on reste sur le sentier balisé, ce n'est pas dangereux'' Copier

"Les gens sont trop imprudents dans le massif."

Le corps de la victime a été récupéré et ramené tardivement dimanche soir (20h30) à Colombières par une équipe spécialisée du Grimp de Mons-La-Trivale.

Les groupes de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux sont des unités de sapeurs-pompiers spécialisées dans la reconnaissance et le sauvetage dans les milieux naturels et artificiels particulièrement dangereux pour les équipes traditionnelles de sapeurs-pompiers.

L'intervention a été longue en raison de l’accès difficile. Un hélitreuillage avait un temps était envisagé, mais abandonné à cause du vent.