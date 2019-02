Un rapide et large élan de solidarité pour les sinistrés de l’incendie de Vouziers

Vouziers, France

L’élan de générosité est allé aussi vite que les flammes ! Au matin du vendredi 15 février, un incendie ravageait un immeuble d’habitation de la rue du Chemin salé, au centre-ville de Vouziers. Huit familles ont tout perdu dans le sinistre.

Le soir même, les 18 personnes concernées étaient toutes provisoirement relogées, la plupart chez des proches. Grâce à la mobilisation de la commune de Vouziers et à l’intervention de l’UDAF des Ardennes (Union départementale des associations familiales), deux couples et leurs quatre enfants âgés de 2 à 5 ans ont pu intégrer dès le vendredi un logement social. « On a rappelé l’agent de la restauration scolaire pour proposer des repas », explique le maire de Vouziers, Yann Dugar

L'immeuble incendié à Vouziers © Radio France - Alexandre Blanc

Des sinistrés réconfortés

« Le soir, on avait de quoi dormir, de quoi avoir un toît, de quoi manger et de quoi se laver », raconte Anthony, l’un des sinistrés. L’un des deux chats d’Anthony a trouvé la mort dans l’incendie. Lui comme ses voisins ont absolument tout perdu. Leurs meubles, leurs souvenirs, leurs papiers d’identité… « On est parti de là-bas avec ce que l’on avait sur nous lorsque l’on est descendu… une paire de claquettes, un survêtement et un maillot », poursuit Anthony.

Dès le samedi matin, Marc Petit, le président de l’antenne vouzinoise de la Croix-Rouge livrait canapé, table, chaise, sommier et matelas dans l’appartement où vivent les deux familles. Et les coups de fil continuent à arriver par dizaines.

Il ne manque plus que des meubles et de l'électroménager

De la vaisselle, des vêtements, des jouets, des meubles… Des particuliers des Ardennes, de la Marne et de Belgique proposent leur aide. Certains se déplacent à la boutique solidaire Coton Soleil du Secours Catholique de Vouziers. Le local est rempli de dons. Les tables croulent sous les vêtements. Jo y a apporté de la vaisselle, un matelas, des draps, « des choses en bon état que j’ai conservées au cas où et le cas où, c’est maintenant ».

La générosité a été telle que les besoins des familles sont d'ores et déjà pourvus pour les vêtements, la vaisselle, le linge de maison... Ce qu’il manque encore, ce sont des lits, des tables, des chaises, des canapés et de l’électroménager. Comme la place manque, les propositions de dons de meubles, d’appareils électroménagers et autres objets plus encombrants sont notés. Leurs propriétaires seront rappelés en fonction des besoins des familles. Si vous souhaitez participer, il faut appeler la boutique Coton Soleil du Secours Catholique au 03 24 71 88 68.