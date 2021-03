Un rappel à la loi pour deux adolescentes varoises après un canular sur TikTok

Elles ont envoyé un canular à six numéros inventés. Parmi eux, deux existaient bel et bien et ont prévenu la police.

C'est un défi stupide qu'on a vu il y a quelques années se populariser notamment sur Facebook et qui revient par moment sur d'autres plateformes. En ce moment, c'est sur le réseau social TikTok qu'il tourne particulièrement. Deux adolescentes de 14 ans de Trans-en-Provence près de Draguignan ont envoyé un message à six numéros de leur invention. Le message ? "C'est bon, j'ai attaché le gars dans la cave, je te laisse faire le reste ..."

Deux destinataires existent bel et bien

Or, parmi les six numéros inventés dans leur tête, deux sont des vrais numéros. Un message arrive chez un destinataire à Bordeaux, l'autre à Nice. Leurs propriétaires préviennent alors la police. Ce sont les enquêteurs niçois qui vont se montrer plus rapides. Ils localisent le portable qui a envoyé le canular à Trans-en-Provence et préviennent leurs collègues de Draguignan.

Vendredi matin, les policiers débarquent aux domiciles des parents des adolescentes. Les jeunes filles écopent d'un rappel à la loi. Cette blague de mauvais goût peut pourtant coûter jusqu'à un an de prison et 15 000€ d'amende en cas d'envois réitérés.