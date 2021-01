Un rapport accablant après l'incendie mortel de Courchevel

Presque deux ans après l'incendie d'un bâtiment de saisonniers à Courchevel, un rapport d'expertise accablant est dévoilé. Dans la nuit du 20 janvier 2019, un ancien hôtel qui loge une quarantaine de saisonniers est ravagé par les flammes dans la station huppée de Savoie. Bilan terrible : deux morts et 24 blessés. L'auteur présumé du sinistre est interpellé quelque mois plus tard mais les familles mettent en cause la vétusté du bâtiment. La mise en cause du richissime propriétaire prend une tournure judiciaire.

Une véritable cheminée

La cage d'escalier non encloisonnée constitue une véritable cheminée. Bois et moquette ont facilité la propagation. L'hôtel fermé en 2009 pour des raisons de sécurité a été utilisé par Eric Tournier à partir de 2018 sans déclaration préalable conforme au code d'urbanisme. Ce sont quelques unes des conclusions accablantes du rapport d'expertise révélé par RTL Le Parisien. Ce rapport confirme les accusations des parents des saisonniers victimes.

Le lieu a été fermé pendant dix ans après le passage d'une commission de sécurité qui exigeait alors des mises aux normes jamais réalisées.

Le procureur de Chambéry refuse de s'exprimer sur les conclusions publiées dans la Presse mais il nous confirme qu'il a fait auprès du juge d'instruction un réquisitoire supplétif "pour les manquements aux normes de sécurité. Il appartiendra aux magistrats instructeurs de rechercher les responsabilités en lien avec ces manquements."

Les familles attendent la conclusion de l'instruction

Selon un des avocats des familles, cette réquisition du parquet de Chambéry a été effectuée le 28 mai 2020. Sept mois plus tard, aucune décision n'est prise par le juge d'instruction, s'étonne Maître Cormier "Y a t'il eu un contre-temps technique lié au Covid 19 ? Ou alors, on le redoute, le poids local du mis en cause fait-il peur à la justice ? J'espère que non." La clôture de l'instruction aboutira à la mise en examen ou non du propriétaire. L'instruction se poursuit. On peut se demander si la révélation du rapport n'est pas aussi une manière de mettre la pression, d'accélérer la marche de la justice.

Quant au rapport d'expert, sur le fond, "c'est un florilège !" juge l'avocat Sylvain Cormier partie civile. "Pas d'extincteur, pas d'alarme à incendie, les issues de secours étaient fermées, etc... Cela montre toutes les lacunes du propriétaire. Et tout le monde savait à Courchevel ! Ça paraît complètement sidérant dans la mesure où c'était connu !"

Eric Claret-Tournier est le puissant patron de nombreux lieux de restauration-hôtellerie de luxe, et, comme depuis le premier jour de cet incendie, il se refuse à toute réaction dans les médias.