Route Centre Europe Atlantique, Domérat, France

Beaucoup d'éléments que contient ce rapport étaient déjà connus mais les enquêteurs apportent des précisions importantes sur de nombreux points, ce qui permet de mieux savoir comment l'accident a pu se produire et pourquoi 12 personnes qui rentraient au Portugal ont trouvé la mort.

L'état du fourgon

Le BEATT parle d'"un véhicule dans un état déplorable et en surcharge". Il était d'abord équipé de douze places assises pour 13 personnes à bord, un rehausseur trouvé à l'intérieur après l'accident permettant probablement d'installer ce passager supplémentaire. Ce type de fourgon comporte normalement six places. Le siège du conducteur était le seul d'origine, les passagers étaient eux installés sur des banquettes bricolées et mal fixées. Les ceintures de sécurité ne correspondaient pas aux normes européennes. La dernière banquette n'avait même pas de ceinture de sécurité, une banquette installée au dernier moment, juste avant le voyage. Lors de l'accident, les passagers ont probablement été projetés contre le plafond du fourgon puis vers l'avant. Ils sont tous décédés à l'intérieur de ce fourgon. Le seul survivant est le conducteur, dont le siège lui est resté fixé.

La banquette arrière du fourgon après le choc. Elle n'avait pas de ceinture de sécurité - Rapport BEATT

Les pneus du fourgon étaient aussi en mauvais état. Ils avaient sept ans et leur limite d'usure était atteinte voire dépassée, avec de fortes dissymétries d'usure. Un pneu avant était surgonflé (le second pneu avant a explosé lors de l'accident), les deux pneus arrière sous-gonflés. Les disques de frein avaient eux une épaisseur proche de la limite minimale, avec un bleuissement visible, signe de freinages forts et répétés. La remorque que tirait le fourgon présentait quant à elle les mêmes problèmes de pneus et de surcharge.

Enfin le transporteur n'avait aucune existence légale. L'organisateur de ce voyage est un portugais vivant en Suisse. Il organisait régulièrement ce type de transport et trouvait ses passagers dans la communauté portugaise.

Le comportement du conducteur

Ce conducteur est un jeune homme de 19 ans, le neveu de l'organisateur. Il dit qu'il faisait régulièrement la navette entre la Suisse et le Portugal pour son oncle et ce bénévolement. Il semble avoir roulé vite ce soir là. Entre l'heure du départ, de son passage à la frontière et l'accident, les enquêteurs ont calculé qu'il a roulé à une vitesse moyenne comprise entre 110 et 133 km/h. Un conducteur de poids lourd a indiqué l'avoir vu effectuer un dépassement sur une ligne blanche quelques kilomètres avant l'accident. Par ailleurs, il a été flashé au volant de ce fourgon par des radars automatiques quatre fois dans l'année précédente, la dernière juste une semaine avant (14 excès de vitesse dans cette même période pour le fourgon, avec des conducteurs différents).

Juste avant l'accident, le fourgon se trouvait derrière un autocar qui a entamé une manœuvre de dépassement d'un camion. Le conducteur du fourgon s'est engagé pour doubler derrière le car, sans aucune visibilité. L'autocar est revenu sur la file de droite de justesse, grâce aux appels de phare du camion doublé lui indiquant qu'il pouvait se rabattre. C'était trop tard pour le fourgon, heurté par un poids lourd qui arrivant en face.

Jugement le 13 juin

Pour le BEATT, dont le rôle est de tirer les enseignements d'un accident et d'émettre des recommandations pour éviter d'autres accidents du même type, il n'est pas possible de le faire dans ce cas précis. Il ne peut que rappeler les règles du code de la route, notamment lors des manoeuvres de dépassement.

Quant au conducteur du fourgon et son oncle, ils sont poursuivis par la justice pour homicide involontaire. Ils seront jugés par le tribunal correctionnel de Moulins le 13 juin prochain. Dans le dossier, figurera notamment ce rapport du BEATT.

http://www\.bea\-tt\.developpement\-durable\.gouv\.fr/montbeugny\-r246\.html