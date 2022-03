Un rapport pointe de graves dysfonctionnements au centre de santé mentale Plussin de Lens

Des patients attachés à la vue de tous sur des brancards, d'autres enfermés dans leurs chambres de nuit sans possibilité d'appeler, d'autres encore placés à l'isolement sans avis d'un médecin, dans des chambres mal chauffées...

Toutes ces scènes qui semblent d'un autre âge se sont déroulées à Lens, au centre de santé mentale Jean-Baptiste Pussin, selon un rapport paru ce mardi 1er mars au Journal Officiel.

La contrôleuse générale des lieux de privation relève toute une série de dysfonctionnements "graves" et "anciens" et fait plusieurs recommandations au Ministère de la Santé, lui demandant des mesures urgentes.

Ce rapport faite suite à une visite: six contrôleurs se sont rendus dans l'établissement, du 10 au 14 janvier.

Enfermés à clé la nuit, et des sonnettes d'alarme désactivées

Ils ont constaté notamment que les patients, même ceux accueillis en soins libres, ne peuvent pas aller et venir et sont enfermés une majeure partie de la journée, alors que les locaux disposent d'un potentiel, avec des espaces extérieurs, une cafétéria et des salles d'activité. La nuit, ils sont également enfermés, et n'ont pas la possibilité d'appeler. "Enfermés à clé, même ceux qui sont en soins libres", déplore la contrôleuse générale, Dominique Simmonot. "Avec des sonnettes d'alarme qui ont été désactivées, parce qu'ils appelaient trop et dérangeaient les personnels."

Des mineurs ont subi des contention de plusieurs jours

Et pour la contrôleuse, la liste est longue. Elle dénonce par exemple des mesures d'isolement et de contention arbitraires, y compris pour les mineurs. "Des mineurs ont subi des contentions de plusieurs jours. Voire 115 jours pour une jeune fille. Je rappelle qu'on est allongé, avec les pieds, les cuisses, les bras et les poignets tenus par des liens. C'est la pire des entraves. On recourt même à des injections de force. Elles ne sont normalement permises que lorsqu'il y a péril imminent. pour le patient ou pour les autres."

Le rapport pointe une absence de pilotage de la part de la direction et des équipes qui prennent des décisions sans évaluation médicale.

Une visite effectuée pendant la crise du Covid

Le centre hospitalier de Lens, dont dépend l'établissement, souligne que cette visite a eu lieu en pleine crise du Covid alors que les services ne fonctionnaient pas comme d'habitude. Dès la fin de cette visite, et avant même la restitution du rapport, il a mis en place un plan d'action qui prévoit notamment une meilleure formation du personnel et plus d'information auprès des patients. De nouvelles procédures vont être mises en place pour la contention et l'isolement. Les horaires d'ouverture du centre vont être élargis.

Un coup de poignard pour les salariés

Le syndicat Force Ouvrière de l'établissement a tenu ce mardi après-midi une réunion de crise et accuse le coup. "C'est un coup de poignard pour les salariés qui exercent un métier difficile et vont déjà travailler avec la boule au ventre" regrette Patrice Ramillon secrétaire adjoint du syndicat au centre hospitalier. "ll y a bien des procédures qui ne sont pas complètement respectées pour des questions de mauvaise organisation et par manque de personnel. Mais le centre de santé mentale n'est pas une zone de non-droit!"

Le Ministère de la Santé a été informé de ce rapport le 1er février dernier, il doit répondre normalement dans un délai d'un mois, ce qu'il n'a pas encore fait.