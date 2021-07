Un rapport recense 89 faits de violences sexuelles et sexistes dans les IEP entre janvier 2019 et juin 2021

Suite à la vague de libération de la parole sur les violences sexistes et sexuelles dans les IEP sous le mot-dièse "sciencesporcs" en février dernier, la ministre de l'Enseignement supérieur Frédérique Vidal avait commandé un rapport, dont les résultats ont été publiés ce lundi.

Un rapport de l'Inspection générale de l'Éducation nationale pointe du doigt les Instituts d'Etudes Politiques (IEP) dans leurs gestion des violences sexuelles et sexistes. En février dernier avait eu lieu une vague de libération de la parole dans les IEP. De nombreux étudiants avaient témoigné sur le mot-dièse "sciencesporcs". La ministre de l'Enseignement supérieur Frédérique Vidal avait alors commandé une grande mission d'inspection générale, dont les résultats ont été publiés ce lundi.

Selon ce rapport, 89 faits de violences sexuelles ou sexistes ont été recensées dans les IEP ciblés par l'enquête entre janvier 2019 et juin 2021. Des faits graves dans la grande majorité, puisque 83% sont des viols ou des agressions sexuelles. Cependant, seulement 16% de l'ensemble des faits ont effectivement donné lieu à des poursuites disciplinaires. Le rapport évoque des "mentalités et des pratiques fortement ancrées dans ces établissements", avec des traditions, des rituels pendant lesquels des stéréotypes sexistes et homophobes sont souvent véhiculés.

Il fait notamment référence aux week-ends d'intégration et rencontres sportives inter-IEP, avec des faits de bizutage (pourtant interdits) et des rapports de domination, durant lesquels des attouchements ont été constatés. Le rapport mentionne notamment un concours qui a pour objectif d'avoir des rapports sexuels avec des étudiantes.

Le rapport pointe également "le silence" des directions pour préserver la réputation de leur institut. Cela s'ajoute à un tabou au sein de la communauté étudiante. Il en résulte un "sentiment d'impunité", commente les auteurs du rapport. Mais il estime également qu'il y a bien une prise de conscience des directions d'établissement et des communautés.

L'Inspection générale de l'Education nationale propose donc 38 recommandations pour lutter contre ces phénomènes dans les IEP, mais aussi dans tous les établissements de l'Enseignement supérieur, du renforcement de la prévention à l'affirmation d'une tolérance zéro. Le rapport préconise enfin de renforcer la mise en place d’actions concrètes pour prévenir ces situations et, lorsqu’elles ont lieu, d'améliorer la professionnalisation de la prise en charge sous tous les aspects que demande leur traitement.

Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation assure avoir lancé un groupe de travail, qui devrait rendre ses recommandations au cours de l'été. La ministre Frédérique Vidal doit annoncer, à la rentrée, un plan national de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Une enveloppe de 500.000 euros sera débloquée en septembre pour permettre aux établissements d'engager les premières actions de formation.

Pour ce rapport, l'Inspection générale de l'Education nationale a entendu près de 500 personnes au sein des dix IEP de France et des sept campus de Sciences-Po Paris, auxquelles se sont ajoutées les auditions de 80 acteurs nationaux ou régionaux représentants d'universités.