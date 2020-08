Un rassemblement à Frontignan pour demander la libération du navire humanitaire de SOS Méditerranée

SOS Méditerranée demande la libération de son navire, l'Ocean Viking. Le bateau d'aide humanitaire qui vient au secours des migrants est retenu depuis le 22 juillet en Sicile par les autorités italiennes.

L'ONG dénonce une manœuvre politique qui vise à stopper les sauvetages en Méditerranée. En effet, le navire est retenu dans le port sicilien de Puerto Empedocle à cause de tracasseries administratives. La seule raison qui explique l’immobilisation du navire à ce jour : le nombre trop important de passagers sur le bateau lors de son arrivée au port. Or, les 180 migrants sauvés de la noyade présents à bord ne peuvent être comptabilisés comme passagers, s'indigne Jean-Pierre Lacan, porte-parole de SOS Méditerranée.

Or, la situation en Méditerranée est dramatique rappelle Jean-Pierre Lacan. Le 17 août a eu lieu le pire naufrage de l'année, qui a causé la mort d'au moins 47 personnes qui tentaient de traverser la mer Méditerranée.

On ne peut pas admettre que la mer Méditerranée qui est magnifique, un bassin de civilisation, soit un lieu de barbarie. On parle de cimetière, ce n'est même pas un cimetière. Il n'y a pas de tombes, de noms, de dates, d'histoires. C'est un gouffre dans lesquelles les vies disparaissent. C'est tout simplement insupportable. On ne parle pas d'accueil des migrants, on parle de sauvetage !