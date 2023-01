Un rassemblement ce lundi à Aime-la-Plagne en hommage aux victimes de l'accident sur la RN90

Ils s'appelaient Claude, Sydney et Mathieu. Il s'agit d'un père, de son fils et de son neveu âgés de 17, 21 et 48 ans. Ce samedi, ils sont morts dans un dramatique accident sur la RN90 en Tarentaise, à seulement quelques kilomètres de leur village d'origine d'Aime-la-Plagne. La commune va leur rendre hommage ce lundi à 17h30. Un rassemblement est organisé devant la mairie.

ⓘ Publicité

"Ensuite, on ira devant les maisons des victimes", explique Xavier Urbain, le maire délégué de Longefoy, village d'Aime-la-Plagne d'où ils sont originaires. Chacun pourra déposer une bougie ou un bouquet de fleurs pour soutenir les familles endeuillées. Ces disparitions sont un choc pour la vallée de la Tarentaise.

Ils sont morts en revenant d'une partie de chasse

"Le papa, Claude, est originaire du village, il était connu et apprécié, vraiment sympathique, raconte le maire de Longefoy. Il s'occupait de la neige de culture dans la station." Les jeunes étaient des visages familiers à Aime-la-Plagne. "Tout le monde est complètement retourné", assure Xavier Urbain.

Sur les réseaux sociaux, les messages de condoléances sont nombreux. Le club du FC Haute Tarentaise est allé de son soutien : "Le club a eu la tristesse d’apprendre le décès accidentel du papa, du frère et du cousin d’un licencié U14 du club. Le club s’associe à la peine de la famille en leur présentant ses plus sincères condoléances et son soutien dans cette terrible épreuve."

L'accident a eu lieu ce samedi vers 16 heures. Ils rentraient d'une partie de chasse à bord d'une 208 quand ils ont percuté une autre voiture. Un choc frontal avec un pick-up sur la RN90. Au volant, une femme de 21 ans, de Tarentaise aussi. Elle est indemne, précise ce dimanche le parquet d'Albertville. Les victimes devaient récupérer une autre personne qui les attendait à quelques centaines de mètres de l'accident. L'enquête menée par le parquet d'Albertville devra éclaircir les circonstances de ce dramatique accident.