Un rassemblement contre la violence à Oloron-Sainte-Marie

L'Association "Sans armes, combattons la violence" propose aux Oloronais de se retrouver samedi matin à 10 heures devant la sous-préfecture pour dénoncer le climat d'insécurité en ville.

L'Association "Sans armes, combattons la violence" a été créée l'hiver dernier par trois oloronaises, dont Marie Essimi, la mère d'Ullrich, un jeune homme tabassé à la sortie d'un bar de la ville au mois de janvier.

Je ne veux pas vivre comme ça. Personne ne veut vivre comme ça - Marie Essimi

Huit mois après, elle reste traumatisée par l'agression dont son fils a été victime : "ma vie a changé depuis qu'on a agressé mon fils. Pendant trois mois, je ne trouvais pas le sommeil, je faisais des cauchemars. Là, je le suis partout, j'ai me cache parce que j'ai honte qu'il découvre que je suis en train de le suivre. J'appelle, s'il ne répond pas je me fais des films. Je rentre du travail à 22 heures, je prends la route pour Pau, je vais sonner chez lui pour voir s'il va bien. Je ne veux pas vivre comme ça. Personne ne veut vivre comme ça. On veut que les gens parlent, qu'ils viennent nous retrouver pour essayer de dire qu'on ne veut pas vivre comme ça. Bientôt, ce sont les fêtes de la Saint-Grat à Oloron. On aimerait que les jeunes et les familles sortent sans avoir peur".

Le rassemblement est donc prévu ce samedi à 10 heures devant la sous-préfecture.