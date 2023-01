Un rassemblement devant le CHU d'Amiens après la mort suspecte d'une patiente

Depuis deux ans, Rodolphe Deteve se bat pour comprendre ce qui est arrivé à sa mère. Le 31 août 2020, Liliane Deteve, 77 ans, est décédée au CHU d'Amiens , après avoir été admise pour une simple chute dans les escaliers. L'autopsie a révélé la présence massive dans son sang de Tramadol, à hauteur de deux fois le taux mortel. Un médicament que Liliane Deteve n'avait jamais pris, qui lui était même contre-indiqué. Le Tramadol est la substance opioïde la plus délivrée en France et la plus impliquée dans les hospitalisations et les décès par overdose ou intoxication accidentelle. "On va à l'hôpital pour se faire soigner, ils ont nos vies entre leurs mains" , déplore Rodolphe Deteve.

Rodolphe Deteve a décidé de se mobiliser en affichant le visage de sa mère à partir du lundi 16 janvier sur le rond-point devant le CHU Amiens-Picardie. Il appelle toutes les personnes touchées par des affaires d'erreur médicale à se joindre à lui : "Si des personnes qui ont subi des erreurs médicales, qui ont perdu des êtres chers, veulent se joindre à nous sur ce rond-point, n'hésitez pas ! Battez-vous si vous avez connu ces erreurs-là, ça vaut la peine pour vos familles."

Des zones d'ombres que la justice doit éclaircir

Rodolphe Deteve attend des réponses de la direction du CHU pour savoir qui a injecté cette surdose de Tramadol à sa mère. "Seule la justice pourra faire cette enquête et nous dire ce qu'il s'est passé, à condition d'aller au CHU Amiens-Picardie mener cette enquête", réclame-t-il. "Si demain, je tue ou j'euthanasie une personne, on va tout mettre en oeuvre pour me retrouver, on va me poser des questions et me mettre en garde-à-vue. Là, c'est pareil : le CHU, ce sont des humains, donc enquête, audition, garde-à-vue. Tout ce que je demande, c'est une vraie enquête."

Pour l'avocate de la famille Deteve, maître Nedjma Abdi, beaucoup de zones d'ombres persistent dans ce dossier, alors que la famille attend des réponses depuis deux ans. "Il n'y a aucune évidence à ce qu'il y ait eu une lésion anatomique expliquant le décès de Madame Deteve", détaille l'avocate. "De même le médiateur désigné par le CHU d'Amiens n'a pas permis de donner d'explication concrète et claire à la famille pour comprendre les raisons du décès. Aujourd'hui la famille n'a toujours pas de réponse à ses questions." Car comme l'indique maître Nedjma Abdi, la famille Deteve attend des avancées de l'enquête, avec des interrogatoires des personnes concernées, "pour que la vérité puisse éclater".