Un rassemblement en hommage à Steve et "contre la montée des violences policières" samedi à Orléans

Orléans, France

Un rassemblement en hommage à Steve Maia Caniço est annoncé à Orléans ce samedi sur la page Facebook des "gilets jaunes du Loiret". Le rendez-vous est fixé à 15h devant le centre commercial Place d'Arc, avec cet appel : "parce que l'intolérable ne doit pas devenir la normalité".

Contre la montée des violences policières"

Contacté par France Bleu Orléans, un représentant des gilets jaunes orléanais indique que "tout citoyen, même s'il n'est pas gilet jaune, qui veut dénoncer la montée des violences policières en France, est le bienvenu à cette marche". Il ajoute que "les gilets jaunes ont été victimes de cette montée de l'autoritarisme en France, et maintenant un jeune homme qui venait juste faire la fête et écouter de la musique." Le parcours, non déclaré en préfecture, n'est pas encore déterminé,"mais il s'agira d'une marche samedi après-midi dans les rues d'Orléans", indique ce représentant des gilets jaunes.

De nombreux rassemblements samedi en France

Le syndicat Solidaires, au niveau national, appelle à se joindre à ces rassemblements partout en France samedi. Et plusieurs rassemblements "en hommage à Steve", ou "contre les violences policières", sont déjà annoncés pour samedi dans plusieurs villes de France, comme Nantes, Paris, Amiens, Laval... Un premier rassemblement a eu lieu à Orléans mardi soir sous le pont Thinat, réunissant quelques dizaines de personnes, juste après la confirmation du décès de Steve, dont le corps avait été identifié après avoir été repêché dans la Loire à Nantes lundi.