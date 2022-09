Un rassemblement en soutien à l'enseignante agressée, devant le lycée Malherbe à Caen

Près de 300 lycéens, enseignants et personnels du lycée Malherbe à Caen (Calvados) se sont rassemblés mardi 20 septembre, en soutien à la professeure agressée par un élève il y a une semaine. Un message de soutien a été accroché sur les fenêtres de l'établissement.

"A Malherbe, tous contre la violence, tous avec toi" : sur les fenêtres du lycée Malherbe à Caen (Calvados), ce message est inscrit en grandes lettres noires sur des feuilles blanches. Ce mardi 20 septembre, l'établissement caennais a souhaité organiser un rassemblement en soutien à l'enseignante agressée au couteau la semaine dernière par un élève.

Une émotion encore vive

Près de 300 lycéens, enseignants, responsables et personnels d'entretien du lycée y ont assisté, très touchés par cette agression. Le proviseur de l'établissement, Jean-Christophe Bidet, a commencé par un discours aux personnes rassemblées. Les enseignants font eux part d'une "chape de plomb", qui pèse sur eux depuis l'agression de leur collègue. Ils espèrent également que le ministre de l'Education nationale, Pap Ndiaye, viendra les rencontrer.

Témoigner leur affection à l'enseignante

Mais l'objectif premier de ce rassemblement est, pour les enseignants, de témoigner leur affection et leur soutien à leur collègue agressée mardi dernier et qui a pu rentrer chez elle jeudi 15 septembre. Une enseignante toujours sous le choc, très traumatisée et ne se sentant pas capable pour le moment de revenir au lycée, rapportent ses collègues.

Ils étaient près de 300 à s'être rassemblés devant le lycée Malherbe pour protester contre la violence dans le milieu scolaire. © Radio France - Carole Louis

Jeudi dernier, une information judiciaire avait été ouverte pour tentative d'assassinat. L'adolescent de 15 ans, auteur de l'agression, a été hospitalisé et n'a donc pas encore été présenté à un juge d'instruction.