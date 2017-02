Un rassemblement en soutien à Théo devant le tribunal de Bobigny

Un rassemblement en soutien à Théo, le jeune homme brutalement interpellé par quatre policiers à Aulnay-sous-Bois, est organisé ce samedi après-midi à partir de 16h devant le tribunal de Bobigny.

En soutien à Théo, le jeune homme de 22 ans, brutalement interpellé par quatre policiers à Aulnay-sous-Bois, la semaine dernière, un rassemblement est organisé devant le tribunal de Bobigny ce samedi après-midi à partir de 16h.

"C'est en parlant avec des potes qu'on a décidé d'organiser ce rassemblement" raconte Issa, un jeune lycéen de Bobigny à France Bleu Paris région.

"On a écrit un texte, on l'a fait tourner sur Twitter, Facebook et Snapchat. Des artistes l'ont relayé et ça a fait du bruit. Ça montre à quel point les gens n'en peuvent plus de cette situation. On espère être entendus et montrer à la justice qu'elle est regardée, qu'on suivra ce qui va se passer, qu'on ne veut pas d'un simulacre de justice."

Malgré l'appel au calme du maire d'Aulnay-sous-Bois, des incidents ont lieu en Seine-Saint-Denis, et des manifestations de soutien à Théo dérapent à Marseille et à Grenoble.