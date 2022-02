Un rassemblement pour soutenir le médecin agressé à Lumio

La foule se masse sur le parking devant le cabinet du docteur Perchoc. Environ 70 personnes sont réunies ce jeudi pour protester contre l'agression de ce généraliste lundi.

"Je tiens absolument à ce qu'il reste"

"Tout le monde le soutient", assure Josette, une patiente du docteur Perchoc. "On a eu plusieurs médecins qui ne sont pas restés très longtemps, on voudrait que celui ci reste longtemps pour nous." Depuis l'agression, le docteur a décidé de fermer temporairement son cabinet, même s'il continue les visites à domicile. Il ignore encore s'il reprendra son activité à Lumio.

Le risque du départ du docteur Perchoc inquiète beaucoup dans le village. "Je tiens absolument à ce qu'il reste", assure Laurette, une patiente. Avant son arrivée, elle n'avait plus de médecin traitant.

Courriers et messages de soutien

Ces manifestation de soutien s'ajoutent à celles que reçoit déjà le docteur Perchoc. Depuis l'agression, son téléphone n'arrête pas de sonner. Il reçoit de nombreux appels de la part de représentants officiels, mais aussi de ses patients

Le docteur Perchoc se dit ému du soutien qu'il reçoit de la part de ses patients Copier

"On se donne à fond pour soigner toute la population"

Dans le rassemblement, on trouve beaucoup de soignants, venus protester contre les violences dont ils sont parfois la cible. "Je trouve cela inadmissible", assène Emmanuelle, qui est infirmière. Elle aussi est parfois confrontée à des insultes de la part de ses patients. "On se donne à fond pour essayer de contenter et soigner toute la population, être agressé comme ça c'est scandaleux".

"Beaucoup de collègues, en Corse ou sur le continent relatent des faits de violences envers les médecins, ajoute Jean François Agostini président de la fédération Corse pour la coordination et l'innovation en santé. Je veux aussi souligner qu'on accueilli à bras ouverts le docteur Perchoc comme on accueille d'autres médecins. Les Corses sont des citoyens accueillants et on ne veut pas stigmatiser toute une région ou tout un peuple à cause de certaines personnes malveillantes."

Le jour même de l'agression, un autre patient avait insulté le docteur Perchoc et l'infirmière qui travaille avec lui.