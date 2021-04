Un réacteur de la centrale de Paluel arrêté après un incendie sur un transformateur

Vers 22h45 ce dimanche soir, un incendie s'est déclaré sur un transformateur de la centrale de Paluel, "dans la partie non nucléaire des installations" selon EDF. L'incendie a été éteint vers minuit.

Un réacteur de la centrale nucléaire de Paluel a été arrêté suite à un incendie qui s'est déclaré ce dimanche soir, vers 22h45, selon EDF et la gendarmerie de Seine-Maritime.

"Un incendie sur le transformateur principal de l’unité de production n°1, dans la partie non-nucléaire des installations, a entraîné la mise à l’arrêt automatique du réacteur", explique EDF dans un communiqué, qui ajoute : "La mise à l’arrêt du réacteur a été déclenchée automatiquement par les dispositifs prévus à cet effet, conformément à nos procédures."

Pour cette intervention, plusieurs dizaines de sapeurs pompiers sont intervenus. Le feu a été éteint peu après minuit et n'a fait aucun blessé. "Les unités 2,3 et 4 sont en production et à disposition du réseau électrique national", précise encore EDF qui annonce que des analyses sont en cours pour déterminer l'origine du sinistre.