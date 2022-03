Un recensement des écureuils roux lancé dans le Nord et le Pas-de-Calais

Avez vous vu cache noisette ? C'est le nom de l'opération de recensement des écureuils roux lancée ce lundi 14 mars dans tout le Nord et le Pas-de-Calais, jusqu'à la fin de l'année. Le but : évaluer l'évolution de cette espèce protégée dans nos départements depuis le dernier recensement, en 2011.

Le dernier recensement des écureuils roux dans le Nord et le Pas-de-Calais date d'il y a plus de 10 ans.

Je pèse environ 350 grammes, je mesure une vingtaine de centimètres, je vis entre 4 et 6 ans, je suis ? L'écureuil roux ! Une grande opération de recensement de cette espèce protégée commence ce lundi 14 mars dans le Nord et le Pas-de-Calais. Intitulée "Avez-vous vu cache noisette", elle est lancée par le syndicat mixte Eden 62 et le Groupe Ornithologique et Naturaliste du Nord Pas de Calais (GON). Il s'agit de faire un nouveau point sur la population d'écureuil roux et son comportement dans nos départements : le dernier recensement date d'il y a plus de 10 ans.

De nouvelles habitudes

Entre temps, les écureuils roux ont commencé à développer des comportements nouveaux. Dans son jardin en Pévèle, Marion Chevillotte, agricultrice, a commencé à recevoir la visite d'un nouveau voisin : "Ma fille l'a appelé Squeekie ! rigole-t-elle. Au printemps dernier, l'écureuil a commencé à venir sur les appuis de fenêtre, près des mangeoires où je mets des graines pour les mésanges."

L'écureuil vient manger les graines des mésanges, juste derrière la fenêtre de la cuisine de Marion. © Radio France - Marion Chevillotte

Il a ensuite pris ses petites habitudes, au point de revenir tous les jours. Marion n'en avait jamais vu de si près, ni aussi régulièrement : "J'étais très surprise qu'il s'approche autant. En fait, ce n'est pas très sauvage. On peut l'observer manger les graines pendant une demi-heure, une heure, et il n'a pas peur de nous."

Squeekie, le nouveau voisin de Marion. © Radio France - Marion Chevillotte

Au Groupement Ornithologique et Naturaliste, ça fait déjà quelques années que Rudy Pischiutta, le directeur, récolte ce genre de témoignages : des écureuils qui quittent les bois et s'approchent des zones habitées. "C'est le signe d'une population d'écureuils qui se porte bien, mais aussi du morcellement des espaces naturels de la région, explique-t-il. Les habitats naturels sont de plus en plus coupés par des constructions de logements ou des routes."

Le Nord et le Pas-de-Calais ne sont en revanche pas concernés par l'invasion d'écureuil gris, qui provoque des dégâts en Europe et dans d'autres régions françaises sur les arbres et les populations d'écureuils roux.

Recensement, mode d'emploi

Si vous observez un écureuil pendant une balade ou dans votre jardin, il suffit de remplir un formulaire disponible sur le site d'Eden 62 en précisant le lieu et le comportement de l'animal. Et après, si vous le souhaitez, vous pourrez recevoir les résultats du recensement par mail.

Pour enregistrer votre observation, il suffit de remplir un formulaire très simple. - Capture d'écran

"Comme c'est un animal qu'on essaie de préserver parce qu'on l'aime bien, il a un grand capital sympathie, ça nous permet aussi d'éduquer le monde politique, les citoyens et les acteurs territoriaux à la préservation de la biodiversité", explique Rudy Pischiutta. Et notamment sur la nécessité de préserver les "trames vertes et bleues", des continuum d'espaces naturels pour permettre aux espèces animales de circuler et s'alimenter sans être perturbées par les activités humaines.

Le recensement doit durer jusqu'à la fin de l'année.