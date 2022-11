Un refus d'obtempérer tous les trois jours dans les Alpes maritimes selon les gendarmes

"Le refus d'obtempérer : c'est ne pas respecter l'ordre de s'arrêter! c'est une attitude qui a tendance à être plus fréquente et surtout de la part de conducteurs de plus en plus déterminés. "

ⓘ Publicité

Le colonel Sébastien Thomas commandant de groupement de gendarmerie des Alpes Maritimes explique sur France Bleu Azur : "On le constate sur 94% du territoire azuréen qui rassemble 300 000 habitants dans 151 communes. 10 % des délits de refus d'obtempérer sont même dangereux. On note aussi une certaine évolution des profils de délinquant : même pour voler une montre, il y a une forme de désinhibition, de la violence soudaine de la part de personnes qui disposent fréquemment d'armes comme des pistolet à grenailles et des fusils de chasse. C'est inquiétant."

usage du CBD de plus en plus fréquent

"Le CBD, le cannabis, ce sont des produits qui peuvent entrainer des troubles et il faut être vigilant lors de la conduite. Le cannabis reste interdit même pour conduire une trottinette."

3 000 suspensions de permis de conduire

Les phénomènes de conduite dangereuse sont de plus en plus fréquentes. "Cela reste très localisé et ponctuel pour les rodéos qui sont une occupation illégitime. Les excès de vitesse explosent : dès que l'on dépasse les 40 ou les 50 kilomètres heure : "3 000 suspensions de permis ont été enregistrées en un an dans notre département".

loading