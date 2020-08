Un registre au commissariat du Mans pour le policier tué dans l'exercice de ses fonctions

Le commissariat du Mans a installé un registre pour rendre hommage à Eric Monroy, ce jeudi 6 août 2020. Ce brigadier de 43 ans a été tué dans la nuit du mercredi 5 au jeudi 6 août alors qu'il portait assistance à un conducteur. A midi, vendredi, une vingtaine de messages peuple les pages du registre. Des mots signés par des collègues, des témoins de la scène ou encore des anonymes touchés par la mort du policier.

Beaucoup d'indignation

Par ces messages, leurs auteurs expriment leurs condoléances à la famille de la victime, sa femme et ses trois filles. Outre la tristesse, un autre sentiment transparaît. "On est révoltés et même écœurés", martèle une mancelle d'une soixantaine d'années venue déposer une rose blanche avec son mari. Elle vient d'une famille de gendarmes et de policiers. Cette dame recopie minutieusement sur le registre un mot écrit au préalable qu'elle conclut par : "Pensées sincères aux forces de l'ordre qui risquent tous les jours leur vie et depuis plusieurs années maintiennent la République debout". Sur les autres pages, Nicole et Raphaël écrivent chacun à leur façon qu'ils n'ont pas les mots pour exprimer leur indignation.

Mylène a griffonné quelques mots : "Témoin de cette horreur, j'espère que mon témoignage servira à la justice, même s'il ne ramènera pas cet homme, ce héros. Sa vie en aura sauvé d'autres."

L'association uniformes en danger a laissé un de ses tracts dans une petite enveloppe accrochée à un bouquet bleu blanc rouge. © Radio France - Clémentine Sabrié

Dans une petite enveloppe fleurie, accrochée à un bouquet de fleurs d'hortensia bleu, blanc, rouge, une note signée par la section Poitou-Charentes de l'Association uniformes en danger. Un tract dépasse de l'enveloppe. Il y est écrit, entre autres, "policiers attaqués, gendarmes renversés, pompiers caillassés [...] nous disons stop".