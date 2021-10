Un règlement de comptes devant le tribunal de Bayonne

À l’origine de toute cette affaire : 400€. C’est la somme que devait la victime à l’un des accusés. Trois hommes ont été jugés pour enlèvement et séquestration devant le tribunal de Bayonne ce mardi 26 octobre. Un quatrième comparaissait uniquement pour des violences.

Une dette impayée

Les faits remontent à l’été 2018. Les versions exposées à la barre divergent. Pour l’accusation, les 400€ empruntés par la victime étaient liés au trafic de drogue. Pour l’un des prévenus, c’était un simple prêt entre connaissances. Toujours est-il que la victime ne rembourse pas. L’un des accusés aurait alors passé la victime à tabac pour le pousser à payer. Cet homme, qui comparaissait uniquement pour violences risque jusqu'à 1500€ d'amende.

Roué de coup puis séquestré

Craignant pour sa vie, la victime fuit. Les accusés se seraient alors présentés chez un de ses amis pour le menacer. Quelques jours plus tard, et après plusieurs intimidations, l’ami cède et révèle où se trouve la victime. Trois des accusés auraient alors enlevé la victime et l’auraient séquestré pendant 4 jours.

Différents sévices

Pendant ces 4 jours, la victime aurait subi plusieurs sévices, mais aussi des coups, à plusieurs reprises. Devant le tribunal les versions divergent. Difficile pour les juges de démêler qui a fait quoi.

Le parquet requiert des peines allant de 15 mois à 4 ans de prison. L'affaire est mise en délibéré, un jugement sera rendu le 16 novembre.