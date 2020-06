Drôme : nouvel incendie criminel visant un relais TDF, des milliers de clients impactés

Un nouveau relais TDF a été attaqué dans la nuit de mardi à mercredi. Après des faits similaires en Isère entre le 17 et 18 mai dernier, cette fois c'est un des relais de la commune de Rimon-et-Savel, dans le Diois, qui a été pris pour cible.

Il y a potentiellement des milliers de clients TNT impactés

Le ou les incendiaires s'en sont pris à l'installation électrique de l'antenne située Rochers de Maupassé. Ils ont mis le feu aux câbles qui l'alimentent. Résultat, même si le pylône est intact, il est hors service.

Selon TDF, entre 1 000 et 10 000 clients sont impactés et ne reçoivent plus certaines chaînes de la TNT. Des clients d'Orange pour le téléphone fixe, de Free et de SFR pour les mobiles peuvent aussi avoir des problèmes de réception. Enfin, la diffusion de France Inter est perturbée. Télédiffusion de France espère faire intervenir des techniciens sur place ce jeudi, pour remettre l'antenne en marche dans les prochains jours.

La section de recherche de la gendarmerie de Grenoble est en charge de l'enquête

Ce mercredi matin, les techniciens en identification criminelle de la gendarmerie étaient sur place. C'est la section de recherche de gendarmerie de Grenoble qui gère l'enquête. Une enquête désormais régionale, puisque les militaires cherchent à faire le lien entre cet incendie et les autres dégradations d'antennes dans la région. Elles se sont accélérées ces derniers mois dans le quart Sud-Est de la France.

La piste privilégiée par les enquêteurs est celle de l'ultra-gauche, qui revendique parfois ces attaques.