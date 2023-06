Un remake de "Fast and Furious" dans le Gard rhodanien

Un épisode digne de la série "Fast and Furious" a eu lieu pendant le week-end de la Pentecôte dans le secteur de Pont-Saint-Esprit (Gard). Les acteurs : trois conducteurs de BMW qui ont organisé une course sauvage sur les routes de la Valbonne. Informés, les gendarmes envoient une patrouille sur place. A son arrivée, les trois voitures quittent les lieux à vive allure. Un gendarme en repos qui se trouve sur leur parcours parvient à relever une immatriculation. Après l'ouverture d'une procédure judiciaire, les conducteurs et les voitures sont retrouvés. Préparées pour faire du drift, elles ont été saisies et confisquées. Les trois hommes seront convoqués devant le tribunal judiciaire de Nîmes. Les gendarmes rappellent que la vitesse excessive ou inadaptée est à l'origine d'un accident sur trois.

