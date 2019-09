Un Rémois trouve la mort dans un accident d'avion en Espagne

View this post on Instagram

😔 La famille Reims Champagne ULM est bien triste ce soir 😔. Elle retrouve un semblant de sourire à la vue d'un montage dont seul Alain avait le secret. Un dessin qui illustre sa joie et sa générosité! C'est avec les cœur lourd et les larmes aux yeux que nous avons appris le décès de l'un de nos instructeurs, Alain. Un pilote dévoué au club et un homme extraordinaire. Toutes nos pensées vont à sa famille et ses proches. Nous pleurons un membre de la famille de Reims Champagne Ulm. S'il y a une chose dont nous sommes sûrs c'est que plus rien ne sera comme avant... "Faites que le rêve dévore votre vie afin que la vie ne dévore pas votre rêve" Antoine de Saint-Exupéry